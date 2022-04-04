Jadwal Imsak & Subuh Hari Kesembilan Ramadan di Bali Jumat (27/2), Lengkap!

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 02:39 WIB
Ilustrasi Jadwal Imsak dan Salat Subuh di Provinsi Bali hari ini. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puasa Ramadan 2026 telah tiba.

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Jumat hari ini (27/2) menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kesembilan.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Jumat (27/2) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Berikut jadwal Imsak dan salat Subuh pada hari pertama puasa Ramadan 2026 di Provinsi Bali pada Jumat 27 Februari 2026 versi Kementerian Agama.
