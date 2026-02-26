Koster Todong Luhut Panjaitan, Bantu Bali Dapat Insentif Proyek Infrastruktur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melakukan berbagai daya dan upaya melobi pemerintah pusat menggenjot proyek infrastruktur di Bali.

Kali ini, Koster secara terbuka minta bantuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar mendukung Bali mendapat insentif untuk infrastruktur dari pemerintah pusat.

“Kami sangat membutuhkan dukungan infrastruktur karena kalau hanya kami sendiri tidak mampu.

Jadi, mohon dorongan dari Bapak (Luhut Pandjaitan) kepada Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas untuk memberi atensi,” ujar Koster di Denpasar, Kamis (26/2).

Kepada Luhut, Koster menjelaskan Bali membutuhkan bantuan insentif untuk infrastruktur mengingat banyaknya persoalan yang bisa berdampak pada pariwisata.

Yang paling banyak disorot adalah masalah kemacetan dan sampah.

Untuk persoalan sampah saat ini Pemprov Bali mengandalkan kebijakan pengolahan sampah pada sumbernya atau di hulu, dan di hilir berusaha ditangani oleh pemerintah daerah.

Untuk kemacetan, pemerintah daerah berupaya mengembangkan infrastruktur jalan dan moda transportasi.