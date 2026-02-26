Kakanwil Felucia Sengky Ratna Terima Audiensi Ketum PB Forki, Ini yang Dibahas

JPNN.com

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, Kamis (26/2). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, Kamis (26/2).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai itu dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi kelembagaan.

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara jajaran Imigrasi dengan Pengurus Besar FORKI dalam mendukung kelancaran berbagai agenda olahraga.

Khususnya kegiatan karate bertaraf nasional maupun internasional yang berpotensi menghadirkan peserta dan ofisial dari mancanegara ke Bali.

Sinergi ini dinilai penting guna memastikan proses keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam kegiatan olahraga dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mekanisme fasilitasi layanan keimigrasian, pertukaran informasi, serta langkah-langkah antisipatif untuk mencegah potensi pelanggaran keimigrasian dalam pelaksanaan event internasional.

Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan dukungan optimal terhadap citra Bali sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menegaskan berkomitmen memberikan pelayanan prima sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan proporsional.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menerima audiensi Ketua Umum PB Forki Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto
