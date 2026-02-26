JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Imigrasi Bali dan Korlantas Godok Skema Deportasi WNA Pelanggar Lalu Lintas

Imigrasi Bali dan Korlantas Godok Skema Deportasi WNA Pelanggar Lalu Lintas

Kamis, 26 Februari 2026 – 19:17 WIB
Imigrasi Bali dan Korlantas Godok Skema Deportasi WNA Pelanggar Lalu Lintas - JPNN.com Bali
Kanwil Ditjen Imigrasi Bali menerima audiensi Tim Korlantas Mabes Polri, Kamis (26/2) di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Ditjen Imigrasi Bali menerima audiensi Tim Korlantas Mabes Polri, Kamis (26/2) di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pertemuan ini membahas langkah konkret penanganan pelanggaran lalu lintas oleh warga negara asing (WNA) yang kian marak terjadi di Pulau Bali.

Audiensi dihadiri jajaran Pejabat Kanwil Imigrasi Bali, perwakilan Korlantas Mabes Polri, serta Satuan Penegakan Hukum Polda Bali.

Baca Juga:

Fokus utama diskusi ini adalah menyinkronkan data dan tindakan hukum antara pihak Kepolisian dan Imigrasi.

Dalam diskusi tersebut, muncul gagasan penerapan konsep penegakan hukum berlapis bagi WNA yang tidak tertib berkendara.

Skema yang diusulkan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu edukasi awal di lapangan, catatan hukum bagi pelanggar berulang dan tindakan administratif keimigrasian sebagai langkah terakhir jika pelanggaran dinilai berat atau berulang.

Baca Juga:

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Imigrasi Bali, Bagus Aditya Nugraha Suharyono, menyampaikan, meski konsep ini sudah cukup baik, diperlukan pematangan teknis terkait integrasi database pelanggar.

"Kami perlu memperkuat sinkronisasi data agar setiap pelanggaran lalu lintas oleh WNA tercatat secara real-time dalam sistem keimigrasian.

Pertemuan ini membahas langkah konkret penanganan pelanggaran lalu lintas oleh warga negara asing (WNA) yang kian marak terjadi di Pulau Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Korlantas Polri deportasi WNA WNA Nakal pelanggar lalu lintas

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela - JPNN.com Bali

    Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

  2. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  3. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU