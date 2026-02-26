Layanan Purna Jual Lenovo: Kunci Utama Penjaga Performa dan Produktivitas Pengguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lenovo memahami bahwa nilai sebuah perangkat tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga di awal pembelian, tetapi juga oleh dukungan layanan yang menyertainya sepanjang masa penggunaan.

Menyadari bahwa konsumen kini memperhitungkan nilai jangka panjang, Lenovo menawarkan ekosistem layanan purna jual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna.

Ekosistem ini memastikan perangkat tetap andal dengan kinerja stabil, sekaligus menghadirkan pengalaman penggunaan yang lancar untuk produktivitas maupun hiburan sehari-hari.

Lenovo menyediakan beragam opsi purna jual yang fleksibel dan mudah diakses.

Layanan ini mencakup perlindungan perangkat, kemudahan perbaikan, dan dukungan teknis yang responsif, termasuk Advance Exchange, Accidental Damage Protection (ADP), Onsite Service, Premium Care, hingga Legion Ultimate Support (LUS).

Dengan layanan ini pengguna bisa memilih layanan sesuai kebutuhan mereka dan kembali fokus pada aktivitas, seiring perangkat semakin sering digunakan.

“Bagi Lenovo, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya,” ujar Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Menurut Santi, di tengah situasi saat ini, Lenovo ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh.