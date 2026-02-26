JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Layanan Purna Jual Lenovo: Kunci Utama Penjaga Performa dan Produktivitas Pengguna

Layanan Purna Jual Lenovo: Kunci Utama Penjaga Performa dan Produktivitas Pengguna

Kamis, 26 Februari 2026 – 17:35 WIB
Layanan Purna Jual Lenovo: Kunci Utama Penjaga Performa dan Produktivitas Pengguna - JPNN.com Bali
Lenovo menawarkan ekosistem layanan purna jual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna. Foto: Lenovo for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lenovo memahami bahwa nilai sebuah perangkat tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga di awal pembelian, tetapi juga oleh dukungan layanan yang menyertainya sepanjang masa penggunaan.

Menyadari bahwa konsumen kini memperhitungkan nilai jangka panjang, Lenovo menawarkan ekosistem layanan purna jual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna.

Ekosistem ini memastikan perangkat tetap andal dengan kinerja stabil, sekaligus menghadirkan pengalaman penggunaan yang lancar untuk produktivitas maupun hiburan sehari-hari.

Baca Juga:

Lenovo menyediakan beragam opsi purna jual yang fleksibel dan mudah diakses.

Layanan ini mencakup perlindungan perangkat, kemudahan perbaikan, dan dukungan teknis yang responsif, termasuk Advance Exchange, Accidental Damage Protection (ADP), Onsite Service, Premium Care, hingga Legion Ultimate Support (LUS).

Dengan layanan ini pengguna bisa memilih layanan sesuai kebutuhan mereka dan kembali fokus pada aktivitas, seiring perangkat semakin sering digunakan.

Baca Juga:

“Bagi Lenovo, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya,” ujar Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Menurut Santi, di tengah situasi saat ini, Lenovo ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh.

Lenovo menawarkan ekosistem layanan purna jual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lenovo Lenovo Indonesia Layanan Purna Jual Layanan Purna Jual Lenovo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela - JPNN.com Bali

    Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

  2. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  3. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU