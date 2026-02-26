JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Laporan Epson-IDC: Digital Dye-Sublimation Mempercepat Transformasi Industri Tekstil

Laporan Epson-IDC: Digital Dye-Sublimation Mempercepat Transformasi Industri Tekstil

Kamis, 26 Februari 2026 – 17:12 WIB
Laporan Epson-IDC: Digital Dye-Sublimation Mempercepat Transformasi Industri Tekstil - JPNN.com Bali
Ilustrasi cetak tekstil produk Epson. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laporan terbaru dari Epson dan IDC mengungkapkan pergeseran besar dalam industri cetak tekstil di Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Whitepaper berjudul “Digital Sublimation Printing: Driving Customer Value, Sustainability, and Growth” menunjukkan bahwa teknologi dye-sublimation digital kini menjadi standar baru untuk memenuhi tuntutan pasar.

Selain faktor efisiensi ekonomi, teknologi ini dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan industri akan proses produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baca Juga:

Permintaan Kustomisasi dan Keberlanjutan Terus Meningkat

Kesadaran akan lingkungan dan kebutuhan produk yang dipersonalisasi kini menjadi motor utama pertumbuhan industri.

Berdasarkan laporan IDC, pengiriman printer digital dye-sublimation di Asia Pasifik meroket dari semula di bawah 1.500 unit pada 2017, menjadi lebih dari 3.000 unit.

Hal ini membuktikan bahwa efisiensi dan keberlanjutan adalah masa depan industri tekstil kita.

Baca Juga:

Penyedia layanan cetak kini menghadapi permintaan tinggi akan daya tahan produk, kualitas cetak superior, serta waktu produksi yang lebih cepat.

Sebanyak 44 persen responden menyebut efisiensi biaya untuk produksi skala kecil dan kustomisasi sebagai alasan utama mengadopsi teknologi ini.

Laporan terbaru dari Epson dan IDC mengungkapkan pergeseran besar dalam industri cetak tekstil di Indonesia, Filipina, dan Thailand.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Epson IDC Teknologi Dye-Sublimation Tekstil Industri Tekstil Indonesia Epson Indonesia Asia Tenggara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela - JPNN.com Bali

    Performa Kadek Arel Turun, Jadi Sasaran Kritik Suporter, Johnny Jansen Membela

  2. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  3. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU