Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Kamis (26/2), Ini Keutamaannya

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:43 WIB
Ilustrasi Jadwal Buka Puasa Ramadan 2026. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Kamis hari ini (26/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kedelapan.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari kedelapan.

Pada hari kedelapan. Allah SWT memberi pahala seperti ganjaran amal enam puluh ribu ahli ibadah bagi orang yang berpuasa.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Kamis 26 Februari 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Kamis 26 Februari 2026 versi Kementerian Agama
