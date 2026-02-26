Kakanwil Eem Nurmanah Melantik 6 Pejabat Fungsional, Ini Pesannya, Simak

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:32 WIB
Kakanwil Eem Nurmanah mengambil sumpah dan melantik enam orang Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Foto; Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Eem Nurmanah mengambil sumpah dan melantik enam orang Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Pejabat yang dilantik terdiri atas dua orang Analis SDM Aparatur, tiga orang Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan satu orang Analis Hukum.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa jabatan yang disandang merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Jabatan yang Saudara emban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Eem.

Kepada Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur, Eem menekankan bahwa mereka merupakan arsitek kualitas sumber daya manusia organisasi.

Sistem merit harus ditegakkan secara konsisten, pengembangan kompetensi dilakukan secara tepat sasaran, serta manajemen kinerja harus mencerminkan produktivitas nyata.

Kepada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kakanwil menegaskan pentingnya memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan berkualitas, harmonis, dan tidak tumpang tindih.

Ketajaman berpikir dan ketelitian menjadi kunci agar setiap norma yang dirumuskan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan selaras dengan cita hukum nasional.

