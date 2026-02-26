Cok Ace Puji Pasraman SMK Prada, Cetak SDM Berkualitas & Berkarakter Budaya

bali.jpnn.com, BADUNG - Ada aktivitas unik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pariwisata Dalung (SMK Prada) Dalung Badung, Bali.

Setiap bulan purnama tiba, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini terhenti sejenak.

Kegiatan belajar mengajar berganti dengan kegiatan budaya, adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal. Kegiatan ini sering disebut pasraman budaya Bali SMK Prada.

Tampak janur, suara gamelan, mejejaitan, mekidung, hingga nyurat Lontar menghiasi ruang aktivitas ratusan pelajar.

Pengurus yayasan dan manajemen sekolah berkomitmen kuat membungkus skill dan kompetensi para siswa dengan budaya.

Karakter tenaga kerja Bali yang ingin dihasilkan dari sekolah ini harus tetap berkarakter, berbudaya dan berkualitas.

Saat bekerja di dalam dan luar negeri, output sumber daya manusia (SDM) SMK Prada harus berbudaya.

SMK Prada tak hanya menikmati budaya Bali, tetapi ikut menjaga dan melestarikan budaya sebagai fondasi keberlanjutan pariwisata Bali.