Cok Ace Puji Pasraman SMK Prada, Cetak SDM Berkualitas & Berkarakter Budaya

Kamis, 26 Februari 2026 – 08:20 WIB
SMK Pariwisata Dalung (SMK Prada) Badung, Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Ada aktivitas unik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pariwisata Dalung (SMK Prada) Dalung Badung, Bali.

Setiap bulan purnama tiba, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini terhenti sejenak.

Kegiatan belajar mengajar berganti dengan kegiatan budaya, adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal. Kegiatan ini sering disebut pasraman budaya Bali SMK Prada.

Tampak janur, suara gamelan, mejejaitan, mekidung, hingga nyurat Lontar menghiasi ruang aktivitas ratusan pelajar.

Pengurus yayasan dan manajemen sekolah berkomitmen kuat membungkus skill dan kompetensi para siswa dengan budaya.

Karakter tenaga kerja Bali yang ingin dihasilkan dari sekolah ini harus tetap berkarakter, berbudaya dan berkualitas.

Saat bekerja di dalam dan luar negeri, output sumber daya manusia (SDM) SMK Prada harus berbudaya.

SMK Prada tak hanya menikmati budaya Bali, tetapi ikut menjaga dan melestarikan budaya sebagai fondasi keberlanjutan pariwisata Bali.  

Menurut Cok Ace, sebagai krama Bali yang dilahirkan di Pulau Dewata memiliki kewajiban untuk menjaga kebudayaan Bali melalui kegiatan pasraman budaya.
