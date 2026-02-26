JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Gercep, Tahap 1 Rampung, LPS Cairkan Klaim Rp25,65 M Duit Nasabah BPR Kamadana

Gercep, Tahap 1 Rampung, LPS Cairkan Klaim Rp25,65 M Duit Nasabah BPR Kamadana

Kamis, 26 Februari 2026 – 07:43 WIB
Gercep, Tahap 1 Rampung, LPS Cairkan Klaim Rp25,65 M Duit Nasabah BPR Kamadana - JPNN.com Bali
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim sebanyak Rp25,65 miliar kepada 1.994 nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Bangli, Bali. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim sebanyak Rp25,65 miliar kepada 1.994 nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Bangli, Bali.

Pembayaran klaim dilakukan setelah izin usaha BPR Kamadana dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena terbukti melakukan penyimpangan.

Jumlah nasabah pembayaran tahap pertama itu mencapai 79,44 persen dari total nasabah BPR Kamadana yang mencapai 2.973 nasabah.

Baca Juga:

"Kami sudah berhasil melakukan pembayaran klaim penjaminan itu relatif sangat cepat rata-rata empat hingga lima hari kerja," kata Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II Bambang S Hidayat dilansir dari Antara.

Menurut dia, pembayaran klaim simpanan tersebut mencakup pokok dan bunga, serta tidak ada potongan dana nasabah.

Pembayaran tahap pertama pada Selasa, 24 Februari itu dilakukan setelah melalui rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah termasuk jumlah simpanannya.

Baca Juga:

Untuk sisa pembayaran klaim lainnya akan dilakukan melalui proses rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan hingga pada 10 Juli 2026 atau 90 hari sejak izin usaha bank itu dicabut, 18 Februari 2026 lalu.

Simpanan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikenal dengan sebutan 3T.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim sebanyak Rp25,65 miliar kepada 1.994 nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Bangli, Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   LPS Lembaga Penjamin Simpanan BPR Kamadana Nasabah Nasabah BPR Kamadana Bank BNI OJK Otoritas Jasa Keuangan Fraud

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  2. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  3. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU