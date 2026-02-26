JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (26/2): Baik Memulai Usaha, Bertanam & Membangun

Kalender Bali Kamis (26/2): Baik Memulai Usaha, Bertanam & Membangun

Kamis, 26 Februari 2026 – 05:05 WIB
Kalender Bali Kamis (26/2): Baik Memulai Usaha, Bertanam & Membangun - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 26 Februari 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Bala. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (26/2) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Wage Bala.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (26/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 26 Februari 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Bala: Hari baik untuk memulai usaha, bertanam & membangun
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memulai Usaha Hari Ini Bercocok Tanam Hari Baik Membangun Kalender Bali Kamis 26 Februari 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Wraspati Wage Bala Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  2. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  3. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU