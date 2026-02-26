Amerika Relokasi Kantor Konsuler di Bali, Belanja Turis AS Tembus Rp 5,5 T

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) merelokasi kantor layanan konsuler di Bali yang awalnya di Denpasar menjadi di Jimbaran, Kabupaten Badung.

Relokasi ini untuk memperkuat kemitraan komprehensif dengan pemerintah Indonesia, termasuk soal pariwisata.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS Peter M Haymond saat pembukaan Kantor Konsuler di Jimbaran Hub, Rabu (25/2) mengatakan kantor baru ini secara fisik mewakili komitmen menumbuhkan kemitraan lebih lanjut dan menjadi bagian kemitraan strategis komprehensif RI-AS.

“Relokasi kantor konsuler itu diharapkan memperluas kapasitas layanan kepada warga negara Amerika Serikat khususnya wisatawan asal negeri itu yang sedang berlibur di Bali,” ujar Peter M Haymond dilansir dari Antara.

Mantan Duta Besar AS untuk Laos itu menambahkan Bali menjadi salah satu destinasi liburan terkenal warga Amerika karena tertarik dengan keindahan alam, budaya serta tradisi yang kaya.

Diplomat senior itu mengestimasi pada 2025, belanja turis asal Amerika di Bali mencapai lebih dari USD 330 juta atau sekitar Rp5,54 triliun (asumsi 1 dolar AS sebesar Rp16.800).

“Ini membantu menumbuhkan lapangan kerja dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan lebih erat masyarakat Bali, Indonesia dan Amerika Serikat,” katanya.

Berdasar data BPS, jumlah wisatawan asal AS di Bali pada 2025 mencapai 274 ribu orang, duduk di posisi ketujuh untuk tingkat kunjungan wisatawan asing.