90 Titik Bencana Tersebar di Bali Gegara Cuaca Ekstrem, Koster Minta Waspada

Rabu, 25 Februari 2026 – 19:48 WIB
Tim SAR mengevakuasi korban banjir di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta, kemarin. Gubernur Bali Wayan Koster minta masyarakat mewaspadai dampai cuaca ekstrem di Bali. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster minta masyarakat Bali tetap mewaspadai dampak cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin yang berlangsung beberapa hari terakhir.

Hujan yang terus mengguyur Bali menyebabkan banjir di puluhan titik terutama di Denpasar dan Badung serta wilayah lain di Pulau Dewata.

Hujan lebat disertai angin kencang juga memicu pohon tumbang hingga longsor di Bali.

““Masyarakat tetap berhati-hati.

Kalau tidak perlu sekali, tolong menghindari bepergian yang jauh, apalagi ada jalur atau daerah yang akan melewati rawan banjir,” kata Koster dilansir dari Antara.

Menurut Koster, banjir yang terjadi di Denpasar dan Badung saat ini telah ditangani BPBD, melibatkan kepolisian dan Basarnas.

Koster juga memastikan saat ini kondisi masih bisa tertangani, belum dilakukan posko bencana maupun evakuasi skala besar.

Saat ini, fasilitas sirine banjir di aliran sungai rawan, yaitu Tukad Badung masih diandalkan pemda untuk menekan risiko korban pada bencana banjir.

