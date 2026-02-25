DPR RI: Program MBG Harus Menjangkau Kelompok Rentan, Termasuk Anak-anak

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 19:27 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menggelar sosialisasi program MBG di Wantilan Desa Adat Senganan Kanginan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali, Minggu (22/2). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan guna memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menggelar kegiatan sosialisasi di Wantilan Desa Adat Senganan Kanginan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali, Minggu (22/2).

Charles Honoris secara daring melalui Zoom menegaskan bahwa BGN harus lebih aktif dan strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang baik tidak cukup hanya tertuang dalam regulasi, tetapi harus hadir nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kami ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.

Charles Honoris juga menyoroti pentingnya edukasi gizi sebagai bagian dari upaya preventif terhadap meningkatnya penyakit tidak menular, seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal, yang berkaitan erat dengan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Ia mengingatkan peran orang tua dalam mengarahkan anak-anak untuk memilih makanan sehat sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

BGN harus lebih aktif dan strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar menjangkau masyarakat, terutama kelompok rentan, seperti anak-anak
