JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Rabu (25/2), Ini Keutamaannya

Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Rabu (25/2), Ini Keutamaannya

Rabu, 25 Februari 2026 – 15:50 WIB
Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Rabu (25/2), Ini Keutamaannya - JPNN.com Bali
Ilustrasi berbuka puasa. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Rabu hari ini (25/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ketujuh.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ketujuh.

Baca Juga:

Pada hari ketujuh, Allah SWT menempatkan orang yang berpuasa di surga Na’im dan memberi hadiah seperti pahala seribu syuhada.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Rabu 25 Februari 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Baca Juga:

Karangasem

Magrib: 18.40  

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Rabu 25 Februari 2026 versi Kementerian Agama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ramadan Ramadan 2026 Puasa Ramadan 2026 jadwal buka puasa Salat Magrib Kemenag Bali Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Rugi Besar, Disanksi Denda Rp 380 Juta

  2. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  3. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU