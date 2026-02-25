Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Rabu (25/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Rabu hari ini (25/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ketujuh.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ketujuh.

Pada hari ketujuh, Allah SWT menempatkan orang yang berpuasa di surga Na’im dan memberi hadiah seperti pahala seribu syuhada.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Rabu 25 Februari 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem

Magrib: 18.40