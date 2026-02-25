Panduan Daftar Bansos 2026 Lewat HP dan Syarat Terdaftar di DTKS Kemensos

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia terus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran pada tahun anggaran 2026.

Masyarakat kini dapat mengakses fitur "Usul Sanggah" melalui perangkat seluler sebagai metode utama pendaftaran mandiri.

Mengutip Banjarsari.id bahwa mekanisme ini memungkinkan warga yang memenuhi kriteria kemiskinan, tetapi belum terdata, untuk mengajukan diri secara langsung tanpa perantara.

Hal ini untuk meminimalisir praktik pungutan liar dan kesalahan pendataan di tingkat daerah.

Prioritas penyaluran tahun ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Validitas data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci utama keberhasilan proses verifikasi digital ini.

Mekanisme Pendaftaran DTKS via Ponsel

Proses pendaftaran bansos online 2026 sepenuhnya terintegrasi melalui Aplikasi Cek Bansos yang dikelola oleh Kemensos.

Sistem ini menggunakan pemadanan data Disdukcapil untuk memastikan pendaftar adalah warga asli.