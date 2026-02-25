Info Pemadaman Listrik Rabu (25/2): Bali Timur, Mengwi dan Kuta Terdampak

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:59 WIB
Ilustrasi petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik. Foto: ANTARA/HO-PLN UID Jatim

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Rabu hari ini (25/2) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Rabu hari ini (25/2):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
