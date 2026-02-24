Dramatis! Tim SAR Terjang Banjir Setinggi Dada Evakuasi 12 Warga di Legian Kuta

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:02 WIB
Sepanjang operasi SAR pada Selasa (24/2) siang hingga sore, sebanyak 12 orang korban banjir di Jalan Dewi Sri, Legia, Kuta, berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Tim SAR gabungan melakukan aksi heroik mengevakuasi belasan warga yang terjebak banjir di wilayah Campuhan dan Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta, Selasa (24/2/2026).

Sepanjang operasi siang hingga sore tadi, total sebanyak 12 orang korban banjir berhasil dievakuasi oleh tim gabungan.

Sebelum proses evakuasi, ketinggian air pada Selasa siang terpantau mencapai dada orang dewasa, melumpuhkan akses kendaraan di kawasan tersebut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) langsung mengerahkan 11 personel beserta unit perahu karet ke lokasi terdampak banjir.

Setiba di titik banjir, tim langsung menyisir area pemukiman setelah menerima laporan warga yang membutuhkan bantuan evakuasi segera.

Salah satu korban diketahui mengalami cedera kaki serius akibat terkena gerinda dan harus segera dilarikan ke fasilitas medis.

Kekuatan tim evakuasi bertambah dengan bergabungnya personel dari Ditsamapta Polda Bali, Brimob Polda Bali, hingga Balawista, membantu proses evakuasi.

Sedikitnya tiga perahu karet dan tiga unit kano dikerahkan untuk menjangkau titik-titik terdalam yang terendam air.

TAGS   tim SAR Tim SAR Gabungan banjir legian kuta basarnas bali hujan cuaca ekstrem

