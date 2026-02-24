Bandara Ngurah Rai Bali Terganggu Cuaca Ekstrem, Lima Penerbangan Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operasional Bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terdampak cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Selasa hari ini (24/2), lima penerbangan terdampak cuaca buruk.

Pada pintu kedatangan, maskapai Cebu Pacific dengan nomor penerbangan 5J 281 rute Manila-Denpasar dialihkan ke Makassar pada Selasa pukul 00.12 WITA.

Namun, penerbangan tersebut dipastikan telah mendarat di Bandara Bali pada pukul 05.40 WITA.

Indonesia Air Asia nomor penerbangan QZ 247 rute Phuket-Denpasar dialihkan ke Jakarta pada pukul 01.05 WITA, tetapi penerbangan tersebut telah mendarat di Denpasar pada pukul 07.02 WITA.

Pada rute keberangkatan, maskapai Cebu Pasific juga sempat terdampak cuaca ekstrem di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Penerbangan Cebu Pacific dengan nomor penerbangan 5J 282 rute Denpasar-Manila, awalnya dijadwalkan untuk terbang pada pukul 01.00 WITA.

Namun, karena kendala cuaca pesawat baru diberangkatkan pada pukul 04.00 WITA.