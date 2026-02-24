JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bandara Ngurah Rai Bali Terganggu Cuaca Ekstrem, Lima Penerbangan Terdampak

Bandara Ngurah Rai Bali Terganggu Cuaca Ekstrem, Lima Penerbangan Terdampak

Selasa, 24 Februari 2026 – 20:43 WIB
Bandara Ngurah Rai Bali Terganggu Cuaca Ekstrem, Lima Penerbangan Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi penumpang turun dari pesawat. Operasional Bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terdampak cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hari ini (24/2) lima penerbangan terdampak karena cuaca buruk. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operasional Bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terdampak cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Selasa hari ini (24/2), lima penerbangan terdampak cuaca buruk.

Pada pintu kedatangan, maskapai Cebu Pacific dengan nomor penerbangan 5J 281 rute Manila-Denpasar dialihkan ke Makassar pada Selasa pukul 00.12 WITA.

Baca Juga:

Namun, penerbangan tersebut dipastikan telah mendarat di Bandara Bali pada pukul 05.40 WITA.

Indonesia Air Asia nomor penerbangan QZ 247 rute Phuket-Denpasar dialihkan ke Jakarta pada pukul 01.05 WITA, tetapi penerbangan tersebut telah mendarat di Denpasar pada pukul 07.02 WITA.

Pada rute keberangkatan, maskapai Cebu Pasific juga sempat terdampak cuaca ekstrem di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Baca Juga:

Penerbangan Cebu Pacific dengan nomor penerbangan 5J 282 rute Denpasar-Manila, awalnya dijadwalkan untuk terbang pada pukul 01.00 WITA.

Namun, karena kendala cuaca pesawat baru diberangkatkan pada pukul 04.00 WITA.

Operasional Bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terdampak cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hari ini lima penerbangan terdampak
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bandara ngurah rai bandara bali cuaca ekstrem Penerbangan Terdampak Cebu Pasific transnusa Indonesia Air Asia Wings Air BMKG AirNav

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  2. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

  3. Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU