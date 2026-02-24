Koster Beri Jaminan Regulasi Bagi Sopir Transportasi Konvensional, Simak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam melindungi sopir transportasi konvensional sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan Bali.

Komitmen tersebut dilontarkan Koster saat menerima audiensi jajaran Bali Transport Bersatu (BTB) di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (23/2) kemarin.

Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi transportasi lokal, pengajuan kuota angkutan, hingga fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para sopir.

“Segera buatkan persetujuan kuota dalam bentuk sertifikat.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya akan membantu memfasilitasi dan mempercepat prosesnya.

Oleh karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan, harus cepat ditolong dan jangan dibuat susah,” ujar Koster.

Sebelumnya, Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB) I Nyoman Suwendra menyampaikan organisasinya merupakan perhimpunan sopir yang selama ini konsisten mendukung kebijakan Pemprov Bali khususnya terkait penataan transportasi darat.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali yang mengatur sopir pangkalan dan taksi konvensional.