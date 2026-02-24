JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Beri Jaminan Regulasi Bagi Sopir Transportasi Konvensional, Simak

Koster Beri Jaminan Regulasi Bagi Sopir Transportasi Konvensional, Simak

Selasa, 24 Februari 2026 – 17:36 WIB
Koster Beri Jaminan Regulasi Bagi Sopir Transportasi Konvensional, Simak - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam melindungi sopir transportasi konvensional sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan Bali saat menerima audiensi jajaran Bali Transport Bersatu (BTB) di Kantor Gubernur Bali, Senin (23/2) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam melindungi sopir transportasi konvensional sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan Bali.

Komitmen tersebut dilontarkan Koster saat menerima audiensi jajaran Bali Transport Bersatu (BTB) di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (23/2) kemarin.

Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi transportasi lokal, pengajuan kuota angkutan, hingga fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para sopir.

Baca Juga:

“Segera buatkan persetujuan kuota dalam bentuk sertifikat.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya akan membantu memfasilitasi dan mempercepat prosesnya.

Oleh karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan, harus cepat ditolong dan jangan dibuat susah,” ujar Koster.

Baca Juga:

Sebelumnya, Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB) I Nyoman Suwendra menyampaikan organisasinya merupakan perhimpunan sopir yang selama ini konsisten mendukung kebijakan Pemprov Bali khususnya terkait penataan transportasi darat.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali yang mengatur sopir pangkalan dan taksi konvensional.

Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam melindungi sopir transportasi konvensional sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Bali Transport Bersatu Taksi Konvensional taksi daring BPJS Ketenagakerjaan transportasi lokal transportasi konvensional

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bergulir Setiap Hari, Malut United vs Persija Jadi Laga Pembuka

  2. Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Van Gastel Bongkar Kelemahan PSIM saat Menahan Imbang Bali United, Laga Sulit

  3. Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Terpukul Kemenangan di Depan Mata Sirna, Lini Belakang Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU