Waspada Makanan Ultra-Proses, DPR RI Ajak Orang Tua Jaga Gizi Anak

Selasa, 24 Februari 2026 – 17:12 WIB
Sosialisasi program MBG di wantilan Desa Adat Susut, Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (20/2). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlanjut di wantilan Desa Adat Susut, Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (20/2).

Sosialisasi digelar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Kegiatan ini dihadiri Kepala KPPG Wilayah Bali, NTT, dan NTB Mursina Wahyuningsih Daeng, anggota DPRD Tabanan Putu Yuni Widyadnyani, serta para peserta undangan dari unsur masyarakat.

Charles Honoris mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Charles menegaskan bahwa BGN harus lebih aktif dan strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan termasuk anak-anak.

Menurutnya, kebijakan yang baik tidak cukup hanya tertuang dalam regulasi, tetapi harus hadir secara nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Program ini merupakan harapan untuk anak-anak Indonesia agar mendapatkan gizi yang baik.

Dengan gizi yang baik diharapkan dapat menjadikan anak-anak Indonesia menjadi generasi emas dan menjadi kekuatan ekonomi di dunia,” ujar Charles Honoris.

