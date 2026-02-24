Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Selasa (24/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Selasa hari ini (24/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari keenam.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari keenam.

Di hari keenam, Allah SWT memberi seratus ribu kota di surga Darussalam.

Allah SWT menghadiahkannya bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Selasa 24 Februari 2026 versi Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):