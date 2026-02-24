DPR RI Sosialisasi Program MBG di Desa Pinge, Dorong Peran Strategis BGN

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 14:25 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wisata Pinge, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, Jumat (20/2). Foto: Source for JPNN

TABANAN -
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wisata Pinge, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, Jumat (20/2).

Charles Honoris melalui Zoom menegaskan bahwa BGN harus lebih aktif dan strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.

Menurutnya, BGN tidak cukup hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus menjadi motor utama edukasi gizi nasional.

Ia menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal yang berkaitan erat dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak memilih makanan sehat sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kami ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.

Charles juga menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan kebijakan gizi tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.

