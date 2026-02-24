Bali Dikepung Bencana Gegara Cuaca Ekstrem, Air Sungai di Denpasar Meluap

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 14:06 WIB
Kondisi debit air di Taman Pancing Denpasar naik setelah hujan lebat mengguyur Bali empat hari terakhir. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat hingga sangat lebat, Selasa (24/2) hari ini mendatangkan bencana di Provinsi Bali.

Kota Denpasar menjadi salah satu titik bencana yang terjadi hari ini.

Selain pohon tumbang akibat angin puting beliung, banjir terjadi di mana-mana.

Tanggul jebol akibat luapan air sungai dilaporkan terjadi di jalan Siulan Gang Lely Nomor 88.

Banjir juga meluas ke Jalan Tegal Wangi, Sesetan; Jalan Girya Anyar, arah simpang Dewa Ruci; Jalan Bypass Ngurah Rai; Jalan Tukad Badung; Jalan DI Panjaitan dan Jalan Raya Puputan, Renon.

Banjir juga terjadi di Jalan Danau Tempe; Jalan Hang Tuah, Sanu; Jalan Raya Sesetan; Jalan Tukad Balian; Jalan Taman Pancing Timur; Jalan Antasura; Jalan Kerta Dalem; Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pulau Ayu Selatan.

Catatan BPBD, ada 23 titik banjir di Kota Denpasar, Selasa hari ini.

Banjir hari ini dipicu hujan deras yang terjadi di Bali sejak empat hari terakhir, tepatnya sejak Sabtu (21/2) lalu.

Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat hingga sangat lebat, Selasa (24/2) hari ini mendatangkan bencana, mulai banjir, tanah longsor dan pohon tumbang
