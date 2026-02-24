Hujan Lebat Guyur Bali, Tanah Longsor Timpa Perpustakaan SD Sathya Sai Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat hingga sangat lebat yang terjadi di Provinsi Bali, Selasa (24/2) mendatangkan petaka.

Hujan sangat lebat hari ini menyebabkan tanah longsor di Jalan Kemuda, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, pukul 06.00 WITA.

Material longsor menimpa ruang perpustakaan Sekolah Dasar (SD) Sathya Sai Peguyangan Kangin, Denpasar, Bali.

Beruntung petaka tanah longsor terjadi pada pagi hari sebelum aktivitas sekolah dimulai.

Material tanah yang longsor menyebabkan tembok ruang perpustakaan SD Sathya Sai Denpasar roboh dan menimpa sejumlah buku serta fasilitas yang berada di dalam ruangan.

Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa.

Namun, kerusakan fisik pada bangunan perpustakaan cukup signifikan dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Aparat kepolisian bersama instansi terkait segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan serta pengamanan lokasi.