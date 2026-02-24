JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:05 WIB
Info Pemadaman Listrik Selasa (24/2): Bali Timur, Denpasar, Sanur & Kuta - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PLN sedang memperbaiki jaringan listrik yang terganggu akibat angin kencang di Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (24/2) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Selasa hari ini (24/2):

 

