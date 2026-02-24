Bali Kembali Dihajar Cuaca Ekstrem, BMKG Rilis Peringatan Dini Awas Hujan Lebat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 24 – 26 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Selasa hari ini (23/2), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level Siaga antara lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur wilayah Jembrana, Bangli dan Buleleng.

Hujan dengan level Awas antara sangat lebat hingga ekstrem diperkirakan mengguyur wilayah Badung, Denpasar, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

BMKG juga merilis peringatan dini angin kencang yang diperkirakan terjadi di Denpasar, Badung, Buleleng, Karangasem, Klungkung dan Gianyar.

Suhu udara di Bali berkisar 20 – 30 derajat celsius. Wilayah Bangli mencatatkan suhu terendah berkisar 20 – 24 derajat celsius, sementara Buleleng mencatatkan suhu tertinggi berkisar 25 – 30 derajat celsius.

Kelembapan udara hari ini berkisar 79 – 99 persen, dengan kelembapan tertinggi ada di Tabanan berkisar 95 – 99 persen.

BMKG juga minta masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali diprakirakan hingga 30 knot.