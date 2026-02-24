JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:14 WIB
Kalender Bali Selasa (24/2): Baik Membuat Peraturan, Gamelan & Genta - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 24 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Bala. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (24/2) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Bala.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (24/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 24 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Bala: Hari baik membuat peraturan-peraturan, gamelan & genta
