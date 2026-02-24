JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 02:26 WIB
Jadwal Imsak & Subuh Hari Keenam Ramadan di Bali Selasa (24/2), Lengkap! - JPNN.com Bali
Ilustrasi jadwal imsak dan subuh selama Ramadan 2026. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puasa Ramadan 2026 telah tiba.

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Selasa hari ini (24/2) menjalankan ibadah puasa Ramadan hari keenam.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Selasa (24/2) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Berikut jadwal Imsak dan salat Subuh pada hari pertama puasa Ramadan 2026 di Provinsi Bali pada Selasa 24 Februari 2026 versi Kementerian Agama.
