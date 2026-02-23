JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Hujan Lebat Guyur Bali Dua Hari Berturut-turut, Waspada Banjir hingga Longsor

Hujan Lebat Guyur Bali Dua Hari Berturut-turut, Waspada Banjir hingga Longsor

Senin, 23 Februari 2026 – 21:02 WIB
Hujan Lebat Guyur Bali Dua Hari Berturut-turut, Waspada Banjir hingga Longsor - JPNN.com Bali
Ilustrasi hujan lebat mengguyur Bali. Foto: Dean Pahrevi/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih mengguyur Bali dalam dua hari terakhir.

Hujan dilaporkan terjadi di Buleleng, Tabanan, Denpasar, Badung, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem.

Hujan tersebut menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor di sejumlah titik.

Baca Juga:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat terjadi dua kejadian bencana dampak dari hujan yang mengguyur Bali seharian penuh.

Catatan BPBD Bali, ada pohon tumbang di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Kota Denpasar dan tanah longsor di Banjar Kubusalya, Sukawana, Bangli.

Hujan telah mengguyur Bali sejak Sabtu (21/2) malam hingga Senin (23/2) malam ini.

Baca Juga:

Berdasar prakiraan BMKG, daerah yang perlu waspada adalah Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem dan Tabanan.

Daerah berstatus siaga, yaitu Denpasar, Badung dan Klungkung.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih mengguyur Bali dalam dua hari terakhir memicu pohon tumbang dan longsor
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   hujan Bali bpbd bali BMKG banjir longsor bencana cuaca cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP - JPNN.com Bali

    PSIM Makin Kuat, Pemain Cedera Kembali ke Tim, Donny Warmerdam Masuk DSP

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSIM vs Bali United: Adu Taktik Pelatih Belanda - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSIM vs Bali United: Adu Taktik Pelatih Belanda

  3. Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down tak Kunjung Menang, Kadek Arel Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU