Hujan Lebat Guyur Bali Dua Hari Berturut-turut, Waspada Banjir hingga Longsor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih mengguyur Bali dalam dua hari terakhir.

Hujan dilaporkan terjadi di Buleleng, Tabanan, Denpasar, Badung, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem.

Hujan tersebut menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor di sejumlah titik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat terjadi dua kejadian bencana dampak dari hujan yang mengguyur Bali seharian penuh.

Catatan BPBD Bali, ada pohon tumbang di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Kota Denpasar dan tanah longsor di Banjar Kubusalya, Sukawana, Bangli.

Hujan telah mengguyur Bali sejak Sabtu (21/2) malam hingga Senin (23/2) malam ini.

Berdasar prakiraan BMKG, daerah yang perlu waspada adalah Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem dan Tabanan.

Daerah berstatus siaga, yaitu Denpasar, Badung dan Klungkung.