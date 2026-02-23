Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Senin (23/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Senin hari ini (23/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kelima.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari kelima.

Pada hari kelima, Allah SWT memberi orang yang berpuasa hadiah berupa beribu-ribu kota.

Setiap kota itu terdapat seribu rumah dan di setiap rumah ada seribu meja makan di surga Al-Ma’wa.

Keutamaan lain, Allah SWT menyiapkan rumah bagi umat Muslim yang berpuasa di surga.

Rumah tersebut dilengkapi hidangan nikmat di meja makan.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.