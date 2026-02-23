PLN Tuding Cuaca Ekstrem Picu Listrik Padam Minggu Malam, Seluruh Bali Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - PLN akhirnya angkat bicara setelah terjadi insiden listrik padam di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali, Minggu (22/2) malam.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali menyatakan cuaca ekstrem menjadi pemicu gangguan kelistrikan di sistem interkoneksi Jawa-Bali.

Berdasarkan pemetaan sistem, gangguan terdampak secara terbatas di seluruh kabupaten/kota yakni Badung, Karangasem, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Denpasar, Buleleng, Klungkung, dan Bangli.

Wilayah dengan kepadatan terdampak terbesar berada di Kabupaten Badung dan Karangasem.

Di beberapa wilayah lain, gangguan bersifat penyulang, yakni hanya terjadi di satu jalur distribusi listrik tertentu dari gardu induk ke kelompok wilayah tertentu.

Artinya, dampak padam bersifat lokal dan tidak meluas ke seluruh kabupaten/kota, sementara wilayah yang terhubung pada jalur distribusi lain tetap normal.

“Sistem interkoneksi Jawa-Bali karena cuaca ekstrem menyebabkan listrik di wilayah Bali padam,” ujar General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho di Denpasar, Bali, Senin (23/2).

Eric Rossi Priyo mengatakan saat gangguan terjadi pada pukul 19.39 WITA, sistem proteksi kelistrikan bekerja secara otomatis untuk mengamankan jaringan.