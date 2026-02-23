Kemenkum Bali Mempercepat Implementasi Rencana Aksi 2026, Kakanwil Bertitah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Koordinasi Seluruh Pegawai Tahun 2026, Senin (23/2) di Ruang Darmawangsa.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal, menyamakan persepsi, serta memastikan seluruh program dan rencana aksi Tahun 2026 berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum (Yankum), I Wayan Redana.

Kadiv Yankum menegaskan bahwa koordinasi awal tahun merupakan langkah penting dalam membangun sinergi antarunit kerja.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan terukur.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas capaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai.

Namun, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya integritas.