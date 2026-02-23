JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 07:19 WIB
Hujan Masih Mengguyur Bali, Denpasar hingga Klungkung Masuk Level Siaga
Pemotor memakai jas hujan melintas di Jalan Bypass Soekarno, Tabanan saat hujan lebat turun. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 22 – 24 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Senin hari ini (23/2), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level waspada antara sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur wilayah Bangli, Buleleng dan Karangasem.

Baca Juga:

Hujan dengan level siaga antara lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana, Tabanan dan Klungkung.

Suhu udara berkisar 19 hingga 31 derajat celsius.

Wilayah Bangli mencatatkan suhu terendah berkisar 19 – 26 derajat celsius, sementara suhu tertinggi ada di wilayah Klungkung dan Denpasar yang tercatat berkisar 24 – 31 derajat celsius.

Baca Juga:

Kelembapan udara berkisar 77 – 99 persen.

BMKG juga minta masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali diprakirakan hingga 30 knot pada 22-25 Februari 2026.

