Jadwal Imsak & Subuh Hari Kelima Ramadan di Bali Senin (23/2), Lengkap!

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Senin hari ini (23/2) menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kelima.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Senin (23/2) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Karangasem: