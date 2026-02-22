Lagi, Listrik di Bali Padam, Pelanggan Kecewa, Ini Penjelasan PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali mengalami kiamat kecil, Minggu (22/2) petang hingga malam.

Sejumlah wilayah di Bali, baik perkotaan maupun pedesaan dilaporkan mengalami pemadaman listrik.

Di Bali barat, sejumlah wilayah mengalami pemadaman setelah umat Muslim berbuka puasa dan bersiap salat Tarawih, seperti di sebagian Melaya dan Mendoyo.

Pun di Tabanan, seperti di wilayah Selemadeg hingga Kerambitan dan sebagian kecil Tabanan Kota.

Di Bali Utara, pemadaman dilaporkan terjadi di Pancasari, Sukasada, Buleleng, sementara di Bali selatan terjadi di kampung turis Kuta.

Di wilayah Kuta, pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan dari PLN mengakibatkan problem karena memicu kemacetan di jalan.

Di Kota Denpasar, pemadaman dilaporkan terjadi di Panti Nambi, Sanglah hingga Gunung Agung, sementara Renon aman.

Di wilayah Badung, pemadaman terjadi di Dalung hingga Darmasaba, sementara di Gianyar dilaporkan terjadi di Sayan, Ubud.