Charles Honoris: Langkah Kecil di Desa Pujungan Bali Tentukan Masa Depan Bangsa

bali.jpnn.com, TABANAN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melanjutkan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali, Selasa (17/2) pukul 14.00 WITA.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rahma Wahyudi selaku Tenaga Pendukung Promosi dan Edukasi BGN, anggota DPRD Tabanan A.A. Nyoman Dharma Putra serta para pihak.

Charles Honoris dalam sambutannya secara daring melalui Zoom menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG harus diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat.

Menurut Charles Honoris, kebijakan gizi tidak boleh berhenti pada tataran regulasi, melainkan harus diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.

Charles juga menekankan bahwa Badan Gizi Nasional tidak cukup hanya berperan sebagai regulator.

Ia mendorong agar BGN menjadi motor utama dalam edukasi gizi nasional sekaligus benteng perlindungan bagi generasi muda dari konsumsi makanan ultra-proses yang berlebihan.