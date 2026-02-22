Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Minggu (22/2), Ini Keutamaannya

JPNN.com

Minggu, 22 Februari 2026 – 15:29 WIB
Ilustrasi puasa Ramadan. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Minggu hari ini (22/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari keempat.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ketiga.

Pada hari keempat puasa Ramadan, Allah SWT menjanjikan surga khuld bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Sabtu 21 Februari 2026 versi Kementerian Agama (Kemenag) Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem

Magrib: 18.41  

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Minggu 22 Februari 2026 versi Kementerian Agama
