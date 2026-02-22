Mantan Ketua KPU Bali Jabat Rektor Unmas, Koster Ingin Kolaborasi Riset

bali.jpnn.com, DENPASAR - Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Bali, punya rektor baru.

Mantan Ketua KPU Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa resmi terpih sebagai Rektor Unmas Denpasar.

Alumnus S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang itu dilantik menjadi rektor di Auditorium Saraswati Universitas Mahasaraswati Denpasar, Sabtu kemarin (21/2).

Pelantikan mantan Dekan Fakultas Hukum Unmas Denpasar ini dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster.

Seusai pelantikan, Lanang Perbawa, sapaan akrabnya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran langsung Gubernur Bali Wayan Koster pada momen pelantikannya.

“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan berlandaskan nilai budaya,” ujar I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa.

Lanang Putra Perbawa merupakan rektor keempat Universitas Mahasaraswati Denpasar sejak kampus tersebut berdiri pada 1963.

Universitas Mahasaraswati merupakan perguruan tinggi swasta di Bali di bawah naungan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Denpasar dan berada dalam koordinasi LLDIKTI Wilayah VIII.