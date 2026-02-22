BMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir & Angin Kencang di Bali Hari Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 22 – 24 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Minggu hari ini (22/2), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level waspada antara sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur wilayah Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem dan Tabanan.

Hujan dengan level siaga antara lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Denpasar, Badung dan Klungkung.

BMKG juga minta masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di perairan Bali diprakirakan hingga 30 knot pada 22-25 Februari 2026.

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali,” kata prakirawan BBMKG Wilayah III Maria dilansir dari Antara.

Berdasarkan analisis BBMKG Denpasar, pola pergerakan angin di perairan utara Bali bergerak dari arah barat-barat laut dengan kecepatan diprakirakan hingga 30 knot atau sekitar 55 kilometer per jam.

Di perairan selatan Bali, arah angin diperkirakan bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan sama yaitu hingga 30 knot atau sekitar 55 kilometer per jam.