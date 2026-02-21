Dinkes Buleleng Genjot Gebyar CKG di Desa-desa, Genjot Angka Harapan Hidup

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 21:13 WIB
Salah seorang warga Buleleng saat mendapatkan pemeriksaan dari staf di Puskesmas Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (20/2). Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Dinas Kesehatan Buleleng memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga ke desa-desa dengan menggelar gebyar layanan langsung.

Perluasan ini dilakukan untuk mempercepat capaian target partisipasi masyarakat sebesar 46 persen hingga akhir tahun, sebagaimana ditetapkan Bupati Buleleng.

Sebelumnya, layanan CKG telah dilaksanakan di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu.

Dengan pola jemput bola, tenaga kesehatan kini akan turun langsung ke desa agar akses layanan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kadis Kesehatan Buleleng dokter Sucipto mengatakan program yang telah berjalan selama dua bulan tersebut menunjukkan progres positif.

Meski demikian, percepatan tetap diperlukan guna memastikan target partisipasi dapat tercapai.

“Tahun ini kami menargetkan 46 persen.

Oleh karena itu, kami melakukan gebyar-gebyar di desa agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” ujar Kadis Kesehatan Buleleng dokter Sucipto, kemarin (20/2).

