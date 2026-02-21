InJourney Airports Apresiasi Pelanggan Loyal, Bawa Pulang Mobil Listrik BYD

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyerahkan hadiah utama berupa dua unit mobil listrik kepada pemenang program loyalitas Eat Shop Fly periode kedua dan ketiga.

Seremoni penyerahan berlangsung meriah di Bandara Gusti Ngurah Rai, Jumat sore kemarin (20/2/2026).

Program Eat Shop Fly ini merupakan bentuk apresiasi bagi pelanggan setia di enam bandara besar di Indonesia.

Hadiah utama Top Spender (transaksi tertinggi) jatuh kepada Muhammad Fikrie yang membawa pulang satu unit BYD M6 dengan harga terakhir on the road (OTR) Jakarta di kisaran Rp 638 juta hingga Rp 750 juta.

Sarah Triandani di lain sisi memenangkan satu unit BYD Seal untuk periode ketiga dengan kisaran harga OTR Jakarta Rp 383 juta hingga Rp 433 juta.

“Penumpang yang berbelanja dengan total nilai paling tinggi berhak mendapatkan mobil listrik,” ujar Group Head Non-Aero Comercial inJourney Airports Aprizal di Bandara Gusti Ngurah Rai, kemarin.

Menurutnya, pemilihan mobil listrik sebagai hadiah utama mencerminkan komitmen InJourney Airports terhadap inovasi berkelanjutan serta dukungan pada pengembangan ekosistem transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan 11 pemenang kategori Top Tenant (mitra usaha dengan volume transaksi terbanyak), serta 16 pemenang hadiah Smart TV.