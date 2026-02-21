Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Sabtu (21/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Sabtu hari ini (21/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kedua.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ketiga.

Pada hari ketiga, Muslim yang berpuasa akan diberikan taman permata yang indah oleh Allah SWT di surga Firdaus.

Di atas taman tersebut terdapat dua belas ribu rumah dari cahaya.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Sabtu 21 Februari 2026 versi Kementerian Agama (Kemenag) dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):