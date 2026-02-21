JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Sabtu (21/2), Ini Keutamaannya

Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Sabtu (21/2), Ini Keutamaannya

Sabtu, 21 Februari 2026 – 15:11 WIB
Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Sabtu (21/2), Ini Keutamaannya - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana acara buka puasa bersama. Foto: Kemenkumham Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Sabtu hari ini (21/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kedua.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari ketiga.

Baca Juga:

Pada hari ketiga, Muslim yang berpuasa akan diberikan taman permata yang indah oleh Allah SWT di surga Firdaus.

Di atas taman tersebut terdapat dua belas ribu rumah dari cahaya.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Baca Juga:

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Sabtu 21 Februari 2026 versi Kementerian Agama (Kemenag) dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

 

Berikut jadwal buka Puasa, Magrib dan Isya di Provinsi Bali dan sekitarnya Hari Sabtu 21 Februari 2026 versi Kementerian Agama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ramadan Puasa Ramadan Puasa Ramadan 2026 Ramadan 2026 jadwal buka puasa Salat Magrib Jadwal Salat Magrib Kemenag Bali Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

  2. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  3. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU