JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamina Investigasi Ratusan Pohon Mangrove di Benoa Mati, Ini Temuan Awal

Pertamina Investigasi Ratusan Pohon Mangrove di Benoa Mati, Ini Temuan Awal

Sabtu, 21 Februari 2026 – 15:01 WIB
Pertamina Investigasi Ratusan Pohon Mangrove di Benoa Mati, Ini Temuan Awal - JPNN.com Bali
Tim dari Terminal BBM Sanggaran, Polairud dan DKLH Bali melakukan pengecekan di lokasi matinya ratusan pohon mangrove di kawasan Pelindo Benoa, tepatnya di sisi barat pintu masuk Tol Bali Mandara, Denpasar Selatan. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ratusan pohon mangrove secara mendadak ditemukan mati kekeringan di kawasan Pelindo Benoa, tepatnya di sisi barat pintu masuk Tol Bali Mandara, Denpasar Selatan.

Kejadian ini memicu kekhawatiran karena polanya yang dianggap tidak wajar.

Sedikitnya 200 hingga 300 pohon dari jenis Sonneratia Alba (Prapat), Rhizophora Apiculata (Bakau), dan Avicennia Marina (Api-api) tampak mati mengering.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan pada tekstur ranting yang telah mengeras dan sangat kering, diduga kuat kematian vegetasi pesisir ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi baru teridentifikasi secara luas saat ini.

Luas wilayah terdampak kurang lebih mencapai 60 are.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus langsung bertindak.

Baca Juga:

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan Jumat (20/2) kemarin, Terminal BBM Sanggaran sebagai lokasi terminal terdekat telah melaksanakan pengecekan bersama tim Polairud.

Terminal BBM Sanggaran juga telah melakukan rapat koordinasi dengan DKLH Provinsi Bali.

Ratusan pohon mangrove secara mendadak ditemukan mati kekeringan di kawasan Pelindo Benoa, tepatnya di sisi barat pintu masuk Tol Bali Mandara, Denpasar Selatan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mangrove Pelindo Benoa Tol Bali Mandara DKLH Bali hutan mangrove Denpasar Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

  2. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  3. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU