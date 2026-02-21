Se’Indonesia Buka Gerai Dine-in 24 Jam di Dalung, Bawa Cita Rasa Autentik

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 11:52 WIB
Se’Indonesia resmi membuka gerai dine-in pertamanya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, memperkuat jejak kuliner di Pulau Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Se’Indonesia resmi membuka gerai dine-in pertamanya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, memperkuat jejak kuliner di Pulau Bali.

Kehadiran gerai ini menandai langkah ekspansi perdana Se’Indonesia untuk layanan makan di tempat di luar Pulau Jawa.

Sebelumnya Se’Indonesia sukses melayani pelanggan Bali melalui layanan online delivery.

Bali dipilih bukan sekadar sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai ruang multikultural yang mempertemukan berbagai komunitas, mulai dari warga lokal, pekerja kreatif, hingga wisatawan mancanegara.

Karakter lingkungan yang dinamis ini mendorong Se’Indonesia untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat.

“Sejak awal, Se’Indonesia berkomitmen memberikan akses hidangan berkualitas yang nyaman dikonsumsi sehari-hari.

Bali, dengan karakter budaya dan lingkungannya, memberi ruang bagi kami untuk memperkenalkan cerita Se’Indonesia dalam konteks yang lebih luas,” ujar CEO & Co-Founder Se’Indonesia Rinaldi Dharma Utama dalam pernyataan resminya.

Pemilihan Dalung sebagai lokasi gerai dianggap sangat strategis.

