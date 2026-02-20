Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Jumat (20/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Jumat hari ini (20/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kedua.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari kedua.

Disajikan dengan pahala melimpah di hari pertama, Allah SWT juga menjanjikan hal serupa pada hari kedua puasa.

Allah SWT akan mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa dan memberikan pahala yang luar biasa pada orang tersebut.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.

Berikut jadwal buka puasa di Kota Denpasar dan 8 kabupaten lain di Provinsi Bali, pada Jumat 20 Februari 2026 versi Kementerian Agama (Kemenag) dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA):

Karangasem