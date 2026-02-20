JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Akses Hukum Makin Dekat, Kemenkum Bali Dorong Peran Paralegal & Posbankum di Tabanan

Akses Hukum Makin Dekat, Kemenkum Bali Dorong Peran Paralegal & Posbankum di Tabanan

Jumat, 20 Februari 2026 – 11:19 WIB
Akses Hukum Makin Dekat, Kemenkum Bali Dorong Peran Paralegal & Posbankum di Tabanan - JPNN.com Bali
Kemenkum Bali menggelar penyuluhan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan penguatan peran paralegal di Aula Kantor Camat Kecamatan Selemadeg, Tabanan, kemarin (19/2). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Komitmen menghadirkan layanan hukum hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat kembali ditegaskan Kemenkum Bali.

Kamis (19/2) kemarin, Kemenkum Bali menggelar penyuluhan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan penguatan peran paralegal di Aula Kantor Camat Kecamatan Selemadeg, Tabanan.

Kegiatan ini menyasar kepala desa, BPD, tokoh adat, serta paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum masyarakat desa di Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:

Hadir sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Ahli Madya Ida Ayu Putu Herawati dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Kadek Adnyana.

Keduanya menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen negara untuk memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus menghadapi proses panjang dan mahal.

Kanwil Kemenkum Bali menempatkan Posbankum sebagai ruang pertama masyarakat mencari solusi sebelum perkara berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar.

Baca Juga:

Pembukaan kegiatan oleh perwakilan camat mendapat sambutan positif peserta.

Pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kanwil Kemenkum Bali yang tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga turun langsung membekali aparatur desa dengan kemampuan memahami dan menangani persoalan hukum masyarakat secara praktis dan preventif.

Kemenkum Bali menggelar penyuluhan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan penguatan peran paralegal di Aula Kantor Camat Kecamatan Selemadeg, Tabanan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Posbankum paralegal tabanan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

  2. Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

  3. H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri - JPNN.com Bali

    H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU