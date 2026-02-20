JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik di Bali Jumat (20/2): Karangasem & Gianyar Terdampak

Info Pemadaman Listrik di Bali Jumat (20/2): Karangasem & Gianyar Terdampak

Jumat, 20 Februari 2026 – 07:36 WIB
Info Pemadaman Listrik di Bali Jumat (20/2): Karangasem & Gianyar Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi jadwal pemadaman listrik di Bali hari ini. Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/ss/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Jumat hari ini (20/2) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Jumat hari ini (20/2):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali PLN PT PLN Persero PLN UID Bali karangasem gianyar Bali Jadwal Pemadaman Listrik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

  2. H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri - JPNN.com Bali

    H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri

  3. Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU