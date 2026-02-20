JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Peternak Babi Jadi Anak Tiri, Distan Bali Sentil Vaksin ASF, Kementan Merespons

Peternak Babi Jadi Anak Tiri, Distan Bali Sentil Vaksin ASF, Kementan Merespons

Jumat, 20 Februari 2026 – 07:19 WIB
Peternak Babi Jadi Anak Tiri, Distan Bali Sentil Vaksin ASF, Kementan Merespons - JPNN.com Bali
Ilustrasi hewan ternak babi mati mendadak terserang virus ASF. Foto: Antara/HO/21

bali.jpnn.com, DENPASAR -
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali mengajukan permohonan bantuan vaksin African Swine Fever (ASF) untuk ternak babi.

Selama ini Bali belum pernah mendapat bantuan vaksin ASF di tengah banyaknya kasus ternak babi yang terserang virus di sejumlah provinsi.

Melihat belum pernah ada pemberian vaksin ASF, Distan Pangan Bali berharap bantuan tersebut segera turun terlepas dari berapa banyak yang dibutuhkan.

Baca Juga:

"Kami belum tahu berapa jumlah vaksin ASF yang akan diberikan, tetapi yang jelas sudah disetujui oleh Kementerian Pertanian (Kementan)," ujar Kepala Distan Pangan Bali I Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Di Bali sendiri saat ini tercatat hewan ternak babi populasinya mencapai 1.200 ekor.

Kepala Distan Pangan Bali menilai idealnya Pulau Dewata mendapat seribu dosis vaksin ASF untuk menjaga kekebalan babi.

Baca Juga:

Adapun penyakit yang paling umum menyerang babi adalah kolera atau diare.

Jika dibiarkan tak jarang menyebabkan kematian.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali mengajukan permohonan bantuan vaksin African Swine Fever (ASF) untuk ternak babi ke Kementerian Pertanian
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   peternak babi peternak babi Distan Pangan Bali Vaksin ASF African Swine Fever Kementan RI HIMPI Bali Vaksin PMK Vaksin LSD

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

  2. H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri - JPNN.com Bali

    H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri

  3. Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU