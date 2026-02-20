JPNN.com

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:26 WIB
Kalender Bali Jumat (20/2): Baik untuk Kerja Bakti & Menebang Kayu - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 20 Februari 2026 bertepatan dengan Sukra Pon Prangbakat. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (20/2) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Pon Prangbakat.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (20/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 20 Februari 2026 bertepatan dengan Sukra Pon Prangbakat: Hari baik untuk kerja batik & menebang kayu
